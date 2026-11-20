Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период. Совместное заявление было принято 19 ноября по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст совместного заявления лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины.

Энергетическое перемирие лидеры назвали первым шагом к прекращению боевых действий. Отдельно они настаивают на договоренности о прекращении огня в Черном море. От этого зависит безопасный экспорт продовольствия из региона, а значит, и мировая продовольственная безопасность.

Подписанты осудили удары России ракетами и дронами по гражданским и инфраструктуре Украины.

"Российские эскалационные атаки на гражданское население Украины не могут компенсировать несостоятельность России на поле боя", - говорится в заявлении.

Какими могут быть гарантии безопасности

В заявлении говорится, что Украина должна получить надежные и юридически обязывающие гарантии сразу после того, как начнет действовать режим прекращения огня. Гарантии будут носить оборонный характер, и их будут тесно согласовывать с США.

Они могут предусматривать:

долгосрочную военную, финансовую и техническую поддержку ВСУ;

участие в механизме мониторинга перемирия под руководством США;

Многонациональные силы - Украина под руководством Европы и при поддержке США, которые будут действовать в воздухе, море и на суше и будут помогать восстанавливать украинскую армию;

юридическое обязательство действовать, если Россия нападет снова.

В настоящее время эти силы проводят обучение Koalicja-2026, в основном в Польше.

ПВО и деньги на 2026-2027 годы

Приоритетом остается противовоздушная оборона, в том числе средства против баллистических ракет. В преддверии зимы лидеры вместе с третьими странами будут искать для Украины дополнительные системы противоракетной обороны.

Страны НАТО подтвердили намерение предоставить Украине военную помощь на 70 млрд евро в 2026 году и, по меньшей мере, столько же в 2027-м. Кроме того, по кредиту ЕС (Ukraine Support Loan) до конца 2027 года Украина получит 90 млрд. евро на оборону и финансовые нужды.

Давление на Россию и позиция по переговорам

Лидеры договорились усилить давление на нефтегазовые доходы России, ввести санкции против российских криптовалют и бороться с "теневым флотом". Российские активы останутся замороженными, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб.

Также лидеры поддержали прямой диалог между Украиной и Россией с участием США и Европы. В заявлении отмечается, что границы нельзя менять силой, а Украина имеет право сама выбирать союзы. Любые договоренности, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия их членов.