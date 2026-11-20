Украина и Европа призвали Россию к энергетическому перемирию на всю зиму
Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период. Совместное заявление было принято 19 ноября по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст совместного заявления лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины.
Энергетическое перемирие лидеры назвали первым шагом к прекращению боевых действий. Отдельно они настаивают на договоренности о прекращении огня в Черном море. От этого зависит безопасный экспорт продовольствия из региона, а значит, и мировая продовольственная безопасность.
Подписанты осудили удары России ракетами и дронами по гражданским и инфраструктуре Украины.
"Российские эскалационные атаки на гражданское население Украины не могут компенсировать несостоятельность России на поле боя", - говорится в заявлении.
Какими могут быть гарантии безопасности
В заявлении говорится, что Украина должна получить надежные и юридически обязывающие гарантии сразу после того, как начнет действовать режим прекращения огня. Гарантии будут носить оборонный характер, и их будут тесно согласовывать с США.
Они могут предусматривать:
- долгосрочную военную, финансовую и техническую поддержку ВСУ;
- участие в механизме мониторинга перемирия под руководством США;
- Многонациональные силы - Украина под руководством Европы и при поддержке США, которые будут действовать в воздухе, море и на суше и будут помогать восстанавливать украинскую армию;
- юридическое обязательство действовать, если Россия нападет снова.
В настоящее время эти силы проводят обучение Koalicja-2026, в основном в Польше.
ПВО и деньги на 2026-2027 годы
Приоритетом остается противовоздушная оборона, в том числе средства против баллистических ракет. В преддверии зимы лидеры вместе с третьими странами будут искать для Украины дополнительные системы противоракетной обороны.
Страны НАТО подтвердили намерение предоставить Украине военную помощь на 70 млрд евро в 2026 году и, по меньшей мере, столько же в 2027-м. Кроме того, по кредиту ЕС (Ukraine Support Loan) до конца 2027 года Украина получит 90 млрд. евро на оборону и финансовые нужды.
Давление на Россию и позиция по переговорам
Лидеры договорились усилить давление на нефтегазовые доходы России, ввести санкции против российских криптовалют и бороться с "теневым флотом". Российские активы останутся замороженными, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб.
Также лидеры поддержали прямой диалог между Украиной и Россией с участием США и Европы. В заявлении отмечается, что границы нельзя менять силой, а Украина имеет право сама выбирать союзы. Любые договоренности, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия их членов.
В тот же день на пресс-конференции в Берлине спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы соглашается с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. По его словам, американским переговорщикам удалось существенно продвинуться по этому вопросу. Москва публично этого не подтверждала.
Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетели в Берлин утром 19 ноября. Главной целью поездки Кушнер назвал более тесную координацию между США, Украиной и Европой.
Встреча европейских союзников с посланниками США назначила так, чтобы европейцы успели подготовить общую позицию на случай новых заявлений после переговоров президента США Дональда Трампа в Китае. Накануне президент Владимир Зеленский отмечал, что Киев ожидает от американцев информацию об этих переговорах, чтобы спланировать следующие шаги к завершению войны.