Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання на G7, - Politico

Завтра в понеділок, 15 червня, у Франції стартує саміт G7, на якому буде присутній президент США Дональд Трамп. На цій зустрічі Україна і європейські лідери мають намір переконати Трампа в трьох речах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що в Україні закінчуються ракети до ППО Patriot, влітку знову може не бути світла, а Трамп тим часом поглинений проблемами Ірану. Однак водночас Київ уперше за багато років досягає успіхів.
Зокрема, українські дрони перерізають лінії постачання РФ, виснажують її армію та економіку, а ЗСУ отримали вигоду від значного технологічного прогресу. І крім того, Україна вперше з 2023 року відвоювала більше територій, ніж втратила.
На цьому тлі Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються як підтримки України, так і тиску на Росію.
Перший момент полягає в тому, що успіхи України можуть дати союзникам рідкісну можливість на майбутньому саміті G7 переконати Трампа в необхідності приділити увагу війні і закликати союзників заповнити проблеми. Йдеться, зокрема, про надання ППО аж до далекобійної ударної зброї - до наступного наступу РФ.
"Український лідер додасться від США дозволу на виробництво перехоплювачів Patriot усередині країни і звернувся до Німеччини з проханням надати десятки перехоплювачів зі своїх запасів в обмін на ті, що їх Київ виробить пізніше", - зазначає Politico.
Наразі нагальне питання полягає в тому, як збільшити підтримку Заходу настільки, щоб примусити Росію вести переговори сумлінно.
Видання пише, що торік президент США Дональд Трамп різко критикував українського колегу Володимира Зеленського за відмову від угоди і звинувачував його в надмірній старанності. Однак це все було до того, як становище Києва покращилося.
На цьому тлі європейські дипломати заявили, що саміт G7, який розпочинається в понеділок, має стати можливістю для прихильників України чітко підтвердити свою підтримку Києва у протистоянні РФ, зокрема військовими та фінансовими засобами.
"Сьогодні європейці беруть на себе майже 100% допомоги Україні, але для наших партнерів по G7, зокрема США, як і раніше, важливо продовжити вносити свій внесок - або, принаймні, не послаблювати свою підтримку ще більше", - сказав дипломат однієї з найбільших країн ЄС.
Продовжуючи Politico пише, що Євросоюз покрив фінансові потреби України на найближчі місяці за рахунок кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але Київ прагне отримати ще щонайменше 20 млрд євро, щоб забрати свої успіхи на полі бою проти Росії.
Третє питання стосується посилення санкційного тиску на Росію і посилення підключення до цього питання Сполучених Штатів.
Зокрема, Україна чинила тиск на США та їхніх союзників з метою посилення економічного тиску на Москву, але за підсумком отримала неоднозначні результати, особливо з боку Вашингтона.
"ЄС ухвалив свій 20-й пакет санкцій проти Росії у квітні, але утримався від ухвалення ключової заборони на морські перевезення російських нафтових танкерів, сподіваючись, що США підтримають ці зусилля на G7", - повідомили два європейські чиновники.
Нагадаємо, у ЗМІ вже анонсували, що Трамп і Зеленський візьмуть участь у робочій сесії лідерів країн G7, однак окремої двосторонньої зустрічі не заплановано. При цьому джерело Politico повідомило, що така зустріч ще може бути досягнута.
Також ми писали, що за даними медіа, лідери Е3 мають намір переконати Трампа змінити підхід до переговорів із Росією щодо війни в Україні. Європа виступає за те, що нинішня лінія фронту має стати основною переговорів.