Україна і Близький Схід: Віткофф відповів, яким бачить гідне завершення його терміну

Війна в Україні та ультиматум Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки той затягує прогрес у мирних переговорах щодо України.

Він пригрозив жорсткими економічними заходами проти РФ, якщо за 50 днів не буде досягнуто домовленості.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трамп починає втрачати терпіння. Він розповів, що американський лідер розчарований Путіним, проте, як і раніше, хоче покласти край війні в Україні.

Зусилля Трампа щодо Гази

Також адміністрація Трампа працює над можливістю припинення вогню в Газі, над поверненням заручників, яких утримують терористи ХАМАС.

Він раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Після переговорів у Досі він зазначив, що Ізраїль і ХАМАС погодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.

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