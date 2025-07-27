Украина и Ближний Восток: Уиткофф ответил, каким видит достойное завершение его срока

Война в Украине и ультиматум Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку тот затягивает прогресс в мирных переговорах по Украине.

Он пригрозил жесткими экономическими мерами против РФ, если за 50 дней не будет достигнуто договоренности.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп начинает терять терпение. Он рассказал, что американский лидер разочарован Путиным, однако по-прежнему хочет положить конец войне в Украине.

Усилия Трампа по Газе

Также администрация Трампа работает над возможностью прекращения огня в Газе, над возвращением заложников, удерживаемых там террористами ХАМАС.

Он ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. После переговоров в Дохе он отметил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.

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