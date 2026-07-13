Україна і 9 країн Європи створили антибалістичну коаліцію

Лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії 13 липня підписали спільну декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони.

У документі зазначається, що рішення ухвалили на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет. Учасники коаліції планують створити інтегровану архітектуру протиракетної оборони, яка доповнюватиме вже наявні національні та європейські системи захисту.

Для цього країни мають намір об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові дослідження та бойовий досвід, щоб спільно розробляти нові засоби перехоплення ракет.

Оскільки Україна має унікальний досвід протидії російським ракетним атакам, він стане важливою складовою роботи коаліції.

"Ми визнаємо унікальний досвід України, набутий у ході оборони проти агресивної війни Росії", - йдеться в тексті декларації.

Учасники також домовилися створити спільні технічні робочі групи, визначити механізми управління, розробити дорожню карту реалізації проєкту, а також розширювати співпрацю у сфері наукових досліджень, фінансування та обміну даними.

Наразі до Антибалістичної коаліції увійшли 10 держав. Водночас об'єднання залишається відкритим для інших країн, які поділяють його принципи та цілі.

Коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що посилення антибалістичних спроможностей є одним із ключових факторів для завершення війни.

"Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", - заявив він.

Також Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за організацію першого засідання Європейської антибалістичної коаліції.

За його словами, спільна система Freyja має не замінити вже наявні засоби ППО, а доповнити їх, створивши "надійний щит над усією Європою" швидше та з меншими витратами.