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Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию

18:58 13.07.2026 Пн
2 мин
Кто вошел в новое оборонное объединение и какие цели оно ставит?
aimg Мария Науменко
Фото: лидеры стран-основательниц антибалистической коалиции во время встречи в Париже (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина стала одной из основательниц новой антибаллистической коалиции, в которую вошли десять европейских государств. Они договорились совместно усиливать противоракетную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании 13 июля подписали совместную декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.

В документе отмечается, что решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет. Участники коалиции планируют создать интегрированную архитектуру противоракетной обороны, которая будет дополнять существующие национальные и европейские системы защиты.

Для этого страны намерены объединить возможности оборонной промышленности, научные исследования и боевой опыт совместно разрабатывать новые средства перехвата ракет.

Поскольку у Украины есть уникальный опыт противодействия российским ракетным атакам, он станет важной составляющей работы коалиции.

"Мы признаем уникальный опыт Украины, приобретенный в ходе обороны против агрессивной войны России", – говорится в тексте декларации.

Участники также договорились создать совместные рабочие группы, определить механизмы управления, разработать дорожную карту реализации проекта, а также расширять сотрудничество в сфере научных исследований, финансирования и обмена данными.

В Антибалистическую коалицию вошли 10 государств. В то же время объединение остается открытым для других стран, разделяющих его принципы и цели.

Комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что усиление антибалистических способностей является одним из ключевых факторов для завершения войны.

"Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", - заявил он.

Также Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за организацию первого заседания Европейской антибалистической коалиции.

По его словам, общая система Freyja должна не заменить уже имеющиеся средства ПВО, а дополнить их, создав "надежный щит над всей Европой" быстрее и с меньшими затратами.

Напомним, ранее украинская компания Fire Point презентовала антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для перспективной системы ПВО Freyja.

Компания также представила концепцию Freyja как панъевропейского противобаллистического щита, которая должна состоять в общей собственности стран-партнеров.

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