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Україна хоче виробляти дрони разом із Японією: Сибіга розкрив подробиці

Фото: голова МЗС Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна готова співпрацювати з Японією в галузі безпілотних технологій, включаючи спільне виробництво дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Kyodo News.

Сибіга зауважив, що зараз Україна має досвід, який вона отримала під час війни з країною-агресором Росією, і тому співпраця між Києвом і Токіо може бути взаємовигідною.

"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів... Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад, у виробництві дронів", – заявив міністр.

Про які дрони мова

Посилаючись на суворі обмеження Японії щодо передачі озброєнь, закріплені в її Конституції, Сибіга зауважив, що співпраця у сфері дронів може охоплювати широкий спектр - від аграрного призначення до розвідувальних технологій.

Варто нагадати, що Японія, як і раніше, дотримується своєї пацифістської політики. Експорт зброї залишається під жорстким контролем, на чому свого часу наголошував міністр оборони Мінору Кіхара. 

Однак минулого року Японія помʼякшила правила експорту зброї - тепер вона зможе продавати винищувачі іншим державам. Однак літаки не дозволять передати країнам, де ведуться бойові дії.

 

 

Раніше ми писали, що Україна та Японія підписали угоду, необхідну для отримання позики у 3 млрд доларів. Вона покриватиметься прибутками з заморожених активів РФ.

У січні поточного року Японія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.

У тому ж числі минулого року Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада.

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ЯпоніяАндрій СибігаВійна в Україні