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Украина хочет производить дроны вместе с Японией: Сибига раскрыл подробности

Фото: глава МИД Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина готова сотрудничать с Японией в области беспилотных технологий, включая совместное производство дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Kyodo News.

Сибига отметил, что сейчас Украина имеет опыт, который она получила во время войны со страной-агрессором Россией, и поэтому сотрудничество между Киевом и Токио может быть взаимовыгодным.

"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать, например, в производстве дронов", - заявил министр.

О каких дронах речь

Ссылаясь на строгие ограничения Японии по передаче вооружений, закрепленные в ее Конституции, Сибига отметил, что сотрудничество в сфере дронов может охватывать широкий спектр - от аграрного назначения до разведывательных технологий.

Стоит напомнить, что Япония по-прежнему придерживается своей пацифистской политики. Экспорт оружия остается под жестким контролем, что в свое время подчеркивал министр обороны Минору Кихара.

Однако в прошлом году Япония смягчила правила экспорта оружия - теперь она сможет продавать истребители другим государствам. Однако самолеты не позволят передать странам, где ведутся боевые действия.

 

 

 

Ранее мы писали, что Украина и Япония подписали соглашение, необходимое для получения займа в 3 млрд долларов. Он будет покрываться доходами с замороженных активов РФ.

В январе текущего года Япония ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попали не только компании и граждане РФ, но и других стран.

В том же числе в прошлом году Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия. Инициативу начали Украина и Канада.

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ЯпонияАндрей СибигаВойна в Украине