Держдеп США затвердив пакет підтримки F-16 для України на 310 млн доларів

У п'ятницю Держдепартамент США схвалив пакет з навчання та підтримки винищувачів F-16 для України. Вартість пакета становить 310 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост відомства в соцмережі Х.

"Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні за лінією іноземних військових продажів (FMS) пакета з навчання та забезпечення експлуатації винищувачів F-16, а також супутнього обладнання, на загальну суму близько 310,5 мільйона доларів", - ідеться в публікації.

Там додали, що агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки направило відповідне повідомлення до Конгресу США.

Як пояснили в Держдепі, уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16. Закупівля охоплюватиме такі позиції, що не належать до оборонного обладнання:

модифікації та модернізація літаків;

навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та підтримки;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також послуги з ремонту та повернення;

наземне обладнання для обслуговування;

постачання і підтримка засекреченого і відкритого програмного забезпечення;

засекречені та відкриті публікації та технічна документація;

дослідження та опитування;

інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США і підрядників;

а також інші логістичні та програмні елементи забезпечення.

"Запропонований продаж сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей і завдань у сфері національної безпеки США, покращуючи безпеку партнера, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - резюмували в Держдепартаменті США.