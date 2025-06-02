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Украина хочет заключить с США соглашение об оружии: Зеленский назвал ключевую деталь

Понедельник 02 июня 2025 20:34
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Украина хочет заключить с США соглашение об оружии: Зеленский назвал ключевую деталь Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

"Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса", - сказал президент.

Он рассказал, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом соглашение о поставках Украине оружия.

"Да поставки оружия в Украину. Мы хотим его купить. Это соглашение, это не подарки. Это важные вещи и важные встречи будут проводиться в США. Также я жду встречи с представителями многих команд наших партнеров, с американской командой, я их жду в Киеве", - подчеркнул он.

Помощь США Украине

В начале мая стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов. Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия при президентстве Дональда Трампа. В то же время после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине не фиксировались.

Кроме того, недавно США согласовали пакет поддержки для эксплуатации истребителей F-16 в Украине. Его стоимость оценивается в 310 миллионов долларов.

Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.

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Соединенные Штаты Америки Война в Украине Владимир Зеленский
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