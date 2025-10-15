Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп

Президент США Дональд Трамп говоритимиме з президентом України Володимиром Зеленским цієї п'ятниці, зокрема, про те, що Україна нібито хоче перейти в наступ на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа у Білому домі.
"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив він.
Президент США пообіцяв "ухвалити рішення з цього приводу".
Він ще раз наголосив, що ЗСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".
Також Дональд Трамп додав: "Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян".
Раніше Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що запланована на 17 жовтня зустріч з Дональдом Трампом має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.
Він додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.
Кілька днів тому стало відомо, що Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня. Лідери планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.
Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав цю зустріч продуктивною.