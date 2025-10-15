Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив він.

Президент США пообіцяв "ухвалити рішення з цього приводу".

Він ще раз наголосив, що ЗСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".

Також Дональд Трамп додав: "Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян".

Раніше Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що запланована на 17 жовтня зустріч з Дональдом Трампом має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.

Він додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.