Україна хоче перейти в наступ на фронті, - Трамп

Фото: зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 23 вересня 2025 року (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп говоритимиме з президентом України Володимиром Зеленским цієї п'ятниці, зокрема, про те, що Україна нібито хоче перейти в наступ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа у Білому домі.

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив він.

 

Президент США пообіцяв "ухвалити рішення з цього приводу". 

Він ще раз наголосив, що ЗСУ хотіли б розпочати наступ, і що "доведеться ухвалити рішення".

Також Дональд Трамп додав: "Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян".

 

Раніше Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про те, що запланована на 17 жовтня зустріч з Дональдом Трампом має стати дуже змістовною та може реально наблизити завершення війни в Україні.

Він додав, що зараз в США перебувають премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, посол України Ольга Стефанішина та інші урядовці.

Зустріч Зеленського і Трампа

Кілька днів тому стало відомо, що Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня. Лідери планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.

Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав цю зустріч продуктивною.

