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Україна хоче отримати шведські Gripen, пілоти їх вже випробовують, - Зеленський

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Субота 19 серпня 2023 15:55
Україна хоче отримати шведські Gripen, пілоти їх вже випробовують, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські пілоти розпочали випробування на шведських винищувачах Gripen. Україна домовлятиметься про отримання літаків.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Говорили про літаки Gripen. Це гордість Швеції. Почалися випробування Gripen за участі наших пілотів. Сьогодні детально поговорили про подальші наші кроки для можливості відкрити тему отримання шведських Gripen", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього візиту до Швеції він також зустрінеться зі спікером парламенту й представниками всіх політичних сил. Під час зустрічі лідер країни порушить питання передачі Україні винищувачів Gripen.

JAS 39 Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Варто додати, що Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

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