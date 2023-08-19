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Украина хочет получить шведские Gripen, пилоты их уже испытывают, - Зеленский

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Суббота 19 августа 2023 15:55
Украина хочет получить шведские Gripen, пилоты их уже испытывают, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen. Украина будет договариваться о получении самолетов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Говорили о самолетах Gripen. Это гордость Швеции. Начались испытания Gripen с участием наших пилотов. Сегодня подробно поговорили о дальнейших наших шагах для возможности открыть тему получения шведских Gripen", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, в ходе сегодняшнего визита в Швецию он также встретится со спикером парламента и представителями всех политических сил. Во время встречи лидер страны поднимет вопрос передачи Украине истребителей Gripen.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Стоит добавить, что Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

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