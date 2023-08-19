ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув до Швеції: деталі візиту

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Стокгольм, Субота 19 серпня 2023 11:29
Зеленський прибув до Швеції: деталі візиту Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції. Глава держави проведе низку важливих зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Президент прибув до Швеції разом з першою леді України. Зеленський проведе зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI та королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що першочерговим завданням поїздки стане посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.

"Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - додав Зеленський.

Допомога Швеції

Зазначимо, що Швеція була однією з країн, які у перші дні повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну. Стокгольм надав нашим військам допомогу, зокрема і важку техніку.

Крім того, у липні Швеція та Франція підписали двосторонню угоду для України щодо оборонних закупівель.

Нещодавно міністр оборони Швеції анонсував новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Він включає боєприпаси і запасні частини до раніше поставлених систем озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Швеція Військова допомога
NEWS
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні