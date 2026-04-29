ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Чи треба українцям платити податки з-за кордону: пояснення адвоката

13:00 29.04.2026 Ср
4 хв
Ні паспорт, ні факт виїзду - не основне в питанні податків. Є одне ключове поняття, яке визначає все
aimg Олена Чупровська
Чи треба українцям платити податки з-за кордону: пояснення адвоката Фото: чому наявність паспорта ще не означає обов'язок платити податки в Україні з-за кордону (Getty Images)

Мільйони українців живуть і працюють за кордоном. Але далеко не всі розуміють,що наявність українського паспорта автоматично не означає ні звільнення від податків, ні обов'язку їх платити в Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Ігор Тарасенко.

Читайте також: Хто може не подавати податкову декларацію у 2026 році: у ДПС назвали категорії-виключення

Головне:

  • Паспорт не вирішує: ні громадянство, ні факт виїзду не звільняють від податків автоматично.
  • Резиденти мають декларувати усі доходи: зарплату, фриланс, оренду, дивіденди, інвестиції.
  • Двічі не платять: якщо податок сплачено за кордоном, його можна зарахувати в Україні - за наявності міжнародного договору.
  • Декларацію можна подати онлайн: ерез "Електронний кабінет" або застосунок "Моя податкова".
  • Дедлайн подачі: 1 травня, сплата - до 1 серпня.

Усе залежить від статусу

Ключове поняття тут - податкове резидентство. Варто знати, що це не те саме, що громадянство.

Щоб визначити, чи є людина податковим резидентом України, враховують:

  • де вона постійно живе;
  • де працює;
  • де живе її сім'я;
  • де знаходиться майно та бізнес;
  • де відкриті банківські рахунки;
  • скільки часу фактично проводить у тій чи іншій країні.

Тобто людина з українським паспортом, яка вже кілька років живе в Німеччині, має там сім'ю і роботу, може більше не бути податковим резидентом України. І навпаки.

Коли треба декларувати доходи в Україні

"Якщо громадянин України залишається податковим резидентом України, він зобов'язаний декларувати в Україні свої іноземні доходи", - каже адвокат Ігор Тарасенко.

Під "іноземними доходами" розуміють усе: зарплату, фриланс, підприємницький прибуток, дивіденди, відсотки з вкладів, орендну плату, дохід від продажу майна, інвестиційний прибуток.

З таких доходів в Україні, як правило, сплачується 18% податку на доходи фізичних осіб плюс військовий збір.

Що з подвійним оподаткуванням

Чимало українців вже платять податки в країні перебування. На запитання, чи доведеться платити ще раз - в Україні, адвокат відповідає: не обов'язково.

"Якщо між Україною та відповідною державою є договір про уникнення подвійного оподаткування, податок, сплачений за кордоном, можна врахувати. Але для цього потрібна офіційна довідка від іноземного податкового органу із зазначенням суми", - каже Ігор Тарасенко.

Подвійне оподаткування - це коли два уряди намагаються оподаткувати один і той самий дохід. Щоб цього уникнути, треба правильно визначити резидентство, перевірити наявність договору і зібрати підтверджувальні документи.

Майно за кордоном: чи треба платити?

Сам факт наявності квартири, будинку, авто чи рахунку за кордоном - це ще не привід для сплати податку в Україні.

"Але якщо це майно приносить дохід - наприклад, квартира здається в оренду або продається з прибутком - такий дохід підлягає декларуванню", - пояснює Тарасенко.

Чи треба українцям платити податки з-за кордону: пояснення адвокатаФото: який дохід має декларувати резидент (інфографіка РБК-Україна)

Як подати декларацію з-за кордону

Декларацію про майновий стан і доходи подають щороку - до 1 травня за попередній рік. Сплатити нараховані податки треба до 1 серпня.

Для тих, хто за кордоном, найзручніший варіант - онлайн. Зробити це можна через:

  • Електронний кабінет платника податків;
  • застосунок "Моя податкова".

Для обох способів потрібний електронний підпис.

У декларації вказують не приблизні суми, а документально підтверджені цифри. Доходи в іноземній валюті перераховують у гривню за офіційним курсом НБУ на дату отримання.

Важливо! Виплати, які українці отримують за кордоном у рамках тимчасового захисту або через війну, зазвичай не вважаються заробітком і не оподатковуються.

"Українці за кордоном не повинні сприйматися як автоматичні податкові порушники. Багато людей виїхали не з економічних міркувань, а через війну, небезпеку, втрату житла, роботу або сімейні обставини", - наголошує Тарасенко.

Разом з тим він радить кожному, хто отримує дохід за кордоном, перевірити кілька речей:

  • Чи є особа податковим резидентом України.
  • Які саме доходи вона отримує.
  • Чи сплачені податки в країні перебування.
  • Чи є між країнами договір про уникнення подвійного оподаткування.
  • Які документи треба подати до податкової.

Саме це, за словами адвоката, дозволяє уникнути штрафів, непорозумінь із податковими органами і зайвих фінансових ризиків.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мільйони українців залишили країну.

За даними омбудсмена, станом на кінець 2022 року за кордоном перебували від 6 до 8 мільйонів громадян - переважно жінки та діти.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсії за кордоном продовжують нараховувати лише після онлайн-верифікації, а інші види допомоги для виїжджих узагалі не передбачені.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Податки Війна в Україні
Новини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО