Україна готується отримати першу партію боєприпасів, які для ЗСУ знайшла Чехія

Україна може отримати перші снаряди протягом кількох тижнів у рамках ініціативи, згідно з якою Чехія виступає посередником. Вона координує уряди, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах.

Він сказав, що низка європейських країн є учасниками цієї ініціативи. Він не уточнив, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але сказав, що поставки, найімовірніше, буде розкрито після їхнього прибуття.

"Ініціатива Чеської Республіки - це один зі способів продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо того, що станеться на "пагорбі", - сказав Іреш.

Міністр армії США Крістін Вормут нещодавно повідомила, що державні підприємства, керовані підрядниками, перебувають на шляху до збільшення виробництва 155-мм снарядів приблизно до 36 000 на місяць приблизно з квітня з 28 000 на місяць станом на жовтень.

Чеська ініціатива

Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію.

І нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.

Також Бельгія виділила 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.