Допомога Україні: Франція та Нідерланди підтримали закупівлю боєприпасів за межами ЄС

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета - ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції після переговорів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, покидаючи зустріч заявив, що його країна погодилася виділити 100 млн євро (109 млн доларів) на реалізацію Празького плану, і висловив надію, що інші столиці приєднаються до нього.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, хоча не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива - це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Франція та інші країни чинять опір використанню коштів Європейського Союзу для закупівлі боєприпасів за межами блоку. Париж закликає витрачати ці гроші на розвиток власної промисловості ЄС.

Паризька конференція з військової допомоги Україні

В понеділок, 26 лютого, в Єлисейському палаці у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні в протистоянні агресору, в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції, Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності.

Водночас Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати - на 1 березня 2024 року в країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

За словами єврокомісара з питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Про вирішення проблеми "снарядного голоду", де Україні брати боєприпаси та чи зможе Захід обійти Росію - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.