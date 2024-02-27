ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди

Париж, Вівторок 27 лютого 2024 04:37
UA EN RU
Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі. Вони досліджують цей варіант, але конкретні мети та завдання наразі не визначені. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час брифінгу у Парижі. Він також наголосив, що Словаччина, як член обох організацій, не буде відправляти своїх військових до України через ризик ескалації конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
допомога армії Війна Росії проти України
NEWS
Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ
Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ
DAILY
Що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу