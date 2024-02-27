Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на артилерійські снаряди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.