Україна готується до нових переговорів із США та РФ цього тижня, - Зеленський

За його словами, під час зустрічей сторони обговорили широкий спектр ключових питань, насамперед військових, які необхідні для припинення бойових дій. Окрему увагу приділили складним політичним аспектам, що залишаються невирішеними.

Також було проаналізовано основні позиції кожної зі сторін та визначено рамки подальшої дипломатичної роботи.

Зеленський зазначив, що Україна вже готується до нових тристоронніх зустрічей, які мають відбутися цього тижня.