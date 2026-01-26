Україна готується до нових переговорів із США та РФ цього тижня, - Зеленський

Українська делегація доповіла про результати перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах із представниками США та Росії. Це був перший за тривалий час формат тристороннього діалогу, спрямованого на пошук шляхів завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За його словами, під час зустрічей сторони обговорили широкий спектр ключових питань, насамперед військових, які необхідні для припинення бойових дій. Окрему увагу приділили складним політичним аспектам, що залишаються невирішеними.
Також було проаналізовано основні позиції кожної зі сторін та визначено рамки подальшої дипломатичної роботи.
Зеленський зазначив, що Україна вже готується до нових тристоронніх зустрічей, які мають відбутися цього тижня.
Минулого тижня в Абу-Дабі відбувся перший раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії, спрямованих на пошук шляхів мирного врегулювання. Українська делегація оцінила діалог як конструктивний, однак згоди щодо територіального питання сторонам досягти не вдалося.
Як повідомляє джерело РБК-Україна, початкова зустріч носила ознайомчий характер. Уже в суботу перемовини продовжилися за участі розширених делегацій, після чого було ухвалено рішення про роботу у двох форматах - політичному та військовому.
За словами співрозмовника, найбільший поступ зафіксували саме під час обговорення військових аспектів, тоді як питання територій наразі залишається без узгоджених рішень.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив перебіг консультацій в Абу-Дабі та підтвердив налаштованість сторін на їх продовження. Попередньо наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 1 лютого.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічей в Абу-Дабі сторони опрацювали всі пункти 20-пунктного мирного плану, а кількість спірних питань у процесі переговорів суттєво скоротилася.