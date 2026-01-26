Украина готовится к новым переговорам с США и РФ на этой неделе, - Зеленский

По его словам, во время встреч стороны обсудили широкий спектр ключевых вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для прекращения боевых действий. Отдельное внимание уделили сложным политическим аспектам, которые остаются нерешенными.

Также были проанализированы основные позиции каждой из сторон и определены рамки дальнейшей дипломатической работы.

Зеленский отметил, что Украина уже готовится к новым трехсторонним встречам, которые должны состояться на этой неделе.