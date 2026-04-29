Україна готує нові обміни полоненими, - Зеленський

17:40 29.04.2026 Ср
Всі необхідні документи і списки вже готові
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна займається підготовкою нових обмінів полоненими з РФ. Координаційний штаб вже опрацював потрібні для обміну документи та списки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів про результати зустрічі із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"Обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних обмінів. Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території", - йдеться у заяві президента.

За його словами, Коордштаб вже опрацював необхідні для обміну документи, списки, та постійно перебуває у комунікації з країною-агресоркою щодо таких гуманітарних питань.

"Пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Зеленський.

Він додав, що метою є повернення додому всіх українців із неволі. Глава держави зауважив, що відбувається перевірка по кожному прізвищу, оскільки іноді людина вважаться безвісти зниклою, але насправді перебуває в таборах у Росії.

"Важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених: журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни - азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно", - зазначив президент.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що під час "великоднього обміну" Україна планувала повернути більшу кількість людей, але країна-агресорка від цього відмовилася.

Зазначимо, в лютому Володимир Зеленський заявив, що росіяни наразі утримують до 7 тисяч українських військовополонених. Водночас в Україні налічується 4 тисячі полонених окупантів.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що понад 95% українців в полоні РФ зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

