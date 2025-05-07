Україна готова заморозити війну: в США озвучили план відведення військ

Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони.
Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Він не виключив, що війна може бути заморожена по нинішній лінії фронту, а вздовж неї буде створена 30-кілометрова демілітаризованова зона.
За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.
"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати", - сказав Келлог.
За його словами, якщо Росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив з 8 по 11 травня "перемир'я" у війні проти України.
Келлог розкритикував цю пропозицію та назвав ідею глави Кремля абсурдною, позаяк припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів.
За словами Лаврова, Москва боїться, що під час перемир'я з Україною її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.
Раніше Келлог зазначив, що Київ начебто погодився на "22 конкретні умови" США про припинення війни з РФ.
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