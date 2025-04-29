Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів

Росія боїться, що під час перемир'я з Україною на 30 її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

Чиновник поскаржився, що лідери Євросоюзу вимагають від Росії без додаткових умов погодиться на припинення вогню на 30 днів.

"Наша пропозиція, яку президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов", - заявив Лавров.

При цьому він спробував виправдати рішення Росії відмовитися від повного перемир'я з Україною на 30 днів без додаткових умов.

"Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна - ред.) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - нафантазував чиновник країни-агресора.

Він також нагадав, що Путін заявляв про необхідність забезпечити по всій лінії зіткнення "об'єктивний моніторинг".

"Ми не бачимо можливості чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я", - додав Лавров.