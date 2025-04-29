ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів

Вівторок 29 квітня 2025 19:50
UA EN RU
Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія боїться, що під час перемир'я з Україною на 30 її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Чиновник поскаржився, що лідери Євросоюзу вимагають від Росії без додаткових умов погодиться на припинення вогню на 30 днів.

"Наша пропозиція, яку президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов", - заявив Лавров.

При цьому він спробував виправдати рішення Росії відмовитися від повного перемир'я з Україною на 30 днів без додаткових умов.

"Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна - ред.) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - нафантазував чиновник країни-агресора.

Він також нагадав, що Путін заявляв про необхідність забезпечити по всій лінії зіткнення "об'єктивний моніторинг".

"Ми не бачимо можливості чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я", - додав Лавров.

Перемир'я Путіна

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він хоче перемир'я з Україною з 8 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію маніпуляцією. За його словами, Путін хоче тільки убезпечити свій парад до "Дня перемоги", який відбудеться 9 травня.

При цьому спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог наголосив, що така ідея диктатора є абсурдною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Перемир'я Росії та України Лавров Війна в Україні
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу