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Україна погодилася на "22 конкретні умови" США про припинення війни з РФ, - Келлог

Середа 30 квітня 2025 23:49
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Україна погодилася на "22 конкретні умови" США про припинення війни з РФ, - Келлог Фото: Кіт
Автор: Володимир Костирін

Представники США на зустрічі у Великій Британії минулого тижня представили делегатам від Києва свої 22 умови для завершення російсько-української війни. Українська сторона дала згоду на пропозиції Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланця президента США з питань України Кіта Келлога в ефірі Fox News.

Він зазначив, що у Лондоні 23 квітня на зустрічі американська сторона "сиділа з українською командою, і з європейцями також".

"І у нас було 22 конкретні умови, з якими вони погодилися", - сказав Келлог.

Спецпосланець Трампа розповів, що "найперше, чого вони хочуть, і що вони мають, - це дуже всеосяжне і постійне припинення вогню… щонайменше на 30 днів".

"Чому 30 днів важливі? Тому що вони можуть стати основою для постійної мирної ініціативи", - пояснив Келлог.

Раніше спецпосланець президента США щодо питань України Кіт Келлог розкритикував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною на 9 травня. Він назвав ідею глави Кремля абсурдною, позаяк припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів.

Додамо, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів. За його словами, Москва боїться, що під час перемир'я з Україною її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Переговори у Лондоні 23 квітня

Нагадаємо, 23 квітня у столиці Великої Британії Лондоні відбулися переговори за участю представників України, США, Британії, Франції та Німеччини. Спочатку планувалося, що зустріч проходитиме на рівні міністрів, однак держсекретар США Марко Рубіо її проігнорував.

У підсумку переговори у Лондоні пройшли на нижчому рівні: за участі радників з питань національної безпеки.

Також додамо, що глави Міноборони та глави МЗС України та Британії провели окремі двосторонні зустрічі. Від США на переговорах був присутній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.

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