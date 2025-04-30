Україна погодилася на "22 конкретні умови" США про припинення війни з РФ, - Келлог

Представники США на зустрічі у Великій Британії минулого тижня представили делегатам від Києва свої 22 умови для завершення російсько-української війни. Українська сторона дала згоду на пропозиції Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланця президента США з питань України Кіта Келлога в ефірі Fox News.

Він зазначив, що у Лондоні 23 квітня на зустрічі американська сторона "сиділа з українською командою, і з європейцями також".

"І у нас було 22 конкретні умови, з якими вони погодилися", - сказав Келлог.

Спецпосланець Трампа розповів, що "найперше, чого вони хочуть, і що вони мають, - це дуже всеосяжне і постійне припинення вогню… щонайменше на 30 днів".

"Чому 30 днів важливі? Тому що вони можуть стати основою для постійної мирної ініціативи", - пояснив Келлог.