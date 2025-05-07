Украина готова заморозить войну: в США озвучили план отвода войск

Вашингтон озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать обе стороны.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По его словам, официальный Киев выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Келлог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.
По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.
"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.
По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.
Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил с 8 по 11 мая "перемирие" в войне против Украины.
Кэллог раскритиковал это предложение и назвал идею главы Кремля абсурдной, поскольку прекращать огонь необходимо минимум на 30 дней.
По словам Лаврова, Москва боится, что во время перемирия с Украиной ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.
Ранее Келлог отметил, что Киев вроде бы согласился на "22 конкретных условия" США о прекращении войны с РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.