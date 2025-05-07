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Україна готова заморозити війну: в США озвучили план відведення військ

Середа 07 травня 2025 06:07
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Україна готова заморозити війну: в США озвучили план відведення військ Фото: спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Він не виключив, що війна може бути заморожена по нинішній лінії фронту, а вздовж неї буде створена 30-кілометрова демілітаризованова зона.

За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.

"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати", - сказав Келлог.

За його словами, якщо Росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.

Режим перемир'я

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив з 8 по 11 травня "перемир'я" у війні проти України.

Келлог розкритикував цю пропозицію та назвав ідею глави Кремля абсурдною, позаяк припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів.

За словами Лаврова, Москва боїться, що під час перемир'я з Україною її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Раніше Келлог зазначив, що Київ начебто погодився на "22 конкретні умови" США про припинення війни з РФ.

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Режим припинення вогню
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