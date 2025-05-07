Украина готова заморозить войну: в США озвучили план отвода войск
Вашингтон озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать обе стороны.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По его словам, официальный Киев выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Келлог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.
По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.
"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.
По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.
Режим перемирия
Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил с 8 по 11 мая "перемирие" в войне против Украины.
Кэллог раскритиковал это предложение и назвал идею главы Кремля абсурдной, поскольку прекращать огонь необходимо минимум на 30 дней.
По словам Лаврова, Москва боится, что во время перемирия с Украиной ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.
Ранее Келлог отметил, что Киев вроде бы согласился на "22 конкретных условия" США о прекращении войны с РФ.
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