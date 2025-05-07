Украина готова заморозить войну: в США озвучили план отвода войск

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По его словам, официальный Киев выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Келлог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.

По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.