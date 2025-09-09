Україна готова до заморожування фронту за умови гарантій безпеки, - посол США при НАТО

"Україна довела і показала, що готова піти на угоду. Вони готові заморозити лінію фронту, якщо вони отримають гарантії безпеки. Я думаю, є основа для угоди. Тепер потрібно лише переконатися, що це станеться", - зазначив Вітакер.

Посол додав, що зараз найважливіше питання - це надання Україні гарантій безпеки, і її можливість захищати себе. За його словами, присутність в Україні європейських солдатів важлива для забезпечення гарантій безпеки.

Вітакер звернув увагу, що саме такі гарантії дадуть президенту України Володимиру Зеленському можливість укласти угоду. І якщо він буде впевнений, що війна не відновиться, "він із більшою ймовірністю піде на угоду, необхідну для припинення конфлікту".

"Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін (російський диктатор - ред.). Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії. Проте обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода - захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян - я думаю, основа вже існує. Було достатньо дискусій", - зазначив посол.