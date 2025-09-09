Украина готова к заморозке фронта при условии гарантий безопасности, - посол США при НАТО

"Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если они получат гарантии безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения. Теперь нужно лишь убедиться, что это произойдет", - отметил Уитакер.

Посол добавил, что сейчас самый важный вопрос - это предоставление Украине гарантий безопасности, и ее возможность защищать себя. По его словам, присутствие в Украине европейских солдат важно для обеспечения гарантий безопасности.

Уитакер обратил внимание, что именно такие гарантии дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность заключить сделку. И если он будет уверен, что война не возобновится, "он с большей вероятностью пойдет на соглашение, необходимое для прекращения конфликта".

"Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин (российский диктатор - ред.). Думаю, многие из них основаны на очень запутанной версии истории. Тем не менее обе стороны должны будут согласиться на условия. И каким бы ни было это соглашение - защита российских церквей в Украине, защита русскоязычных граждан - я думаю, основа уже существует. Было достаточно дискуссий ", - отметил посол.