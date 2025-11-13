Україна готова воювати ще три роки, але Путін не зможе стільки витримати, - Сікорський

Сікорський вважає, що Україна має ресурси для ведення війни ще на кілька років.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають приблизно 10 років. Я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", - зазначив він.

За його словами, під час ведення війни проти України російський диктатор Володимир Путін показав себе невдало. Бо його "друга армія у світі" вже понад 10 років воює на Донбасі, а це не можна назвати перемогою.

Голова МЗС Польща також закликав ЄС активніше брати участь у сприянні переговорам щодо майбутнього мирного врегулювання.

"Сподіваюся, США продовжать постачати Україну розвідданими. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони та дальніх ударів, також важливі", - додав Сікорський.