Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, - Зеленський

Україна налаштована на поглиблення економічної співпраці з Туреччиною. Угоду про вільну торгівлю можуть ратифікувати вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Український президент повідомив, що зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу стала результатом попередніх домовленостей з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Зеленський підкреслив важливість присутності турецького бізнесу в Україні, зазначивши, що держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів".

"Сьогодні ми обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України", - підкреслив глава України.

Він також зазначив, що Київ розглядає Туреччину як одного з стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки.

За його словами, Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана.