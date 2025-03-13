Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, - Зеленский

Украина настроена на углубление экономического сотрудничества с Турцией. Соглашение о свободной торговле могут ратифицировать уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сообщил, что встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса стала результатом предварительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский подчеркнул важность присутствия турецкого бизнеса в Украине, отметив, что государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "байрактаров".

"Сегодня мы обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины", - подчеркнул глава Украины.

Он также отметил, что Киев рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности.

По его словам, Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.