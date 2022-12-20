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Україна готова прийняти Саакашвілі та гарантувати йому безпеку та лікування

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Вівторок 20 грудня 2022 15:07
Україна готова прийняти Саакашвілі та гарантувати йому безпеку та лікування Фото: Міхеіл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова прийняти ув'язненого колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі та забезпечити йому безпеку та лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президент Михайла Подоляка.

"Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Міхеіла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір", - написав він.

Справа Саакашвілі

Вранці 1 жовтня 2021 року Саакашвілі повідомив про повернення в Грузію. Того ж дня його затримали та заарештували. Пізніше проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.

Через тривале голодування у Саакашвілі розвинувся небезпечний неврологічний розлад, стан його здоров'я продовжував погіршуватись.

У листопаді адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе говорив, що в політика діагностувано деменцію і туберкульоз, є підозри ще на десятки захворювань. Пізніше він заявив, що в організмі Саакашвілі виявили сліди миш'яку, смертельної отрути.

При цьому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

У Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії прийняти рішення, яке дозволить відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

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Ірина Подоляк Грузія Міхеіл Саакашвілі
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