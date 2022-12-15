У МЗС стурбовані станом Саакашвілі: закликали Грузію відстрочити покарання
У Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михеіла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського дипломатичного відомства.
"З огляду на критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відстрочку покарання Міхеіла Саакашвілі для його переведення до однієї з європейських чи американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у повідомленні МЗС.
У відомстві також підкреслили, що закликають владу Грузії забезпечити доступ до Саакашвілі уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі. Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння", - написав Лубінець у Telegram.
У МЗС додали, що й надалі виявлятимуть особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії.
Зазначимо, учора, 14 грудня, Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі, який проходить у Тбіліському міському суді.
Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.