Україна готова приєднатися до європейського проєкту "Стіни дронів", - Шмигаль

Україна готова взяти участь у європейському оборонному проєкті створення "Стіни дронів", який повинен захищати Європу від загрози російських ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози", - запевнив міністр.
За словами Шмигаля, під час обговорення проєкту на засіданні 26 вересня сторони зосередилися на конкретних кроках реалізації задуму. "Стіна дронів" повинна створити "принципово нову оборонну екосистему в Європі" - а Україна готова стати її частиною.
"Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів", - зазначив Шмигаль.
Внеском України стануть досвід збиття російських дронів та участь у проєкті українських виробників безпілотників, оскільки українські розробки зараз одні з найкращих у світі.
"Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут - ключова", - резюмував міністр.
Зазначимо, планувалося, що на засіданні 26 вересня запросять лише сім прикордонних держав Євросоюзу - Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Також на засіданні були присутні представники НАТО та України.
Несподівано до першого обговорення щодо "Стіни дронів" вирішила приєднатися Словаччина. А 26 вересня стало відомо, що в обговоренні взяла участь також Угорщина. Обидві країни раніше не планували допускати до проєкту через їхню проросійську позицію.