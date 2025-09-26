Угорщина доєдналася до обговорення європейської "Стіни дронів", - ЗМІ

Угорщина попри свою проросійську позицію та побоювання інших членів Європейського Союзу все ж взяла участь у засіданні 26 вересня, де обговорювався оборонний проєкт "Стіни дронів".

Зазначається, що 26 вересня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс головував на засіданні, що було присвячене "Стіні дронів". Видання стверджує, що в ньому взяли участь посадовці не тільки з Болгарії, Данії, Румунії та Словаччини, але й Угорщини. Також були присутні представники України та НАТО.

" Мета полягає в тому, щоб встановити, яке обладнання мають ці країни для протидії вторгненням дронів, що ще їм може знадобитися для закриття будь-яких прогалин на східному фланзі НАТО, а також для Кубілюса з'ясувати, де можна знайти кошти ЄС для підтримки цих зусиль", - сказано у матеріалі.