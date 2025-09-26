ua en ru
Угорщина доєдналася до обговорення європейської "Стіни дронів", - ЗМІ

Євросоюз, П'ятниця 26 вересня 2025 16:42
Угорщина доєдналася до обговорення європейської "Стіни дронів", - ЗМІ Фото: єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Угорщина попри свою проросійську позицію та побоювання інших членів Європейського Союзу все ж взяла участь у засіданні 26 вересня, де обговорювався оборонний проєкт "Стіни дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання The Washington Post.

Зазначається, що 26 вересня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс головував на засіданні, що було присвячене "Стіні дронів". Видання стверджує, що в ньому взяли участь посадовці не тільки з Болгарії, Данії, Румунії та Словаччини, але й Угорщини. Також були присутні представники України та НАТО.

"Мета полягає в тому, щоб встановити, яке обладнання мають ці країни для протидії вторгненням дронів, що ще їм може знадобитися для закриття будь-яких прогалин на східному фланзі НАТО, а також для Кубілюса з'ясувати, де можна знайти кошти ЄС для підтримки цих зусиль", - сказано у матеріалі.

При цьому на саміті ЄС в Копенгагені наступної середи лідери країн-членів обговорять висновки із зустрічі 26 вересня. Спочатку зусилля зосередять на східному фланзі - він ближче всього до України та Росії. Проте Єврокомісія сподівається, що до ініціативи доєднаються інші члени ЄС.

Зазначимо, єврокомісар Кубілюс стверджує, що Євросоюз може значно поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Проте він визнав, що створення повної оборонної мережі займе багато часу.

Ще раніше стало відомо, що на засідання щодо "Стіни дронів" запросили сім держав-членів ЄС - Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Болгарію. Планувалося, що Словаччину та Угорщину не допустять до цієї програми через проросійську позицію урядів цих країн.

Проте вже 25 вересня стало відомо, що Словаччина приєднається до першого обговорення щодо "Стіни дронів". Угорщина публічно про таке бажання не оголошувала, але як виявилося, Будапешт теж взяв участь в обговоренні.

Євросоюз Угорщина Дрони
