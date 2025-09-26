RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина готова присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов", - Шмыгаль

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы", - заверил министр.

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. "Стена дронов" должна создать "принципиально новую оборонную экосистему в Европе" - а Украина готова стать ее частью.

"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

"Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - резюмировал министр.

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль

 

Отметим, планировалось, что на заседании 26 сентября пригласят только семь приграничных государств Евросоюза - Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Также на заседании присутствовали представители НАТО и Украины.

Неожиданно к первому обсуждению по "Стене дронов" решила присоединиться Словакия. А 26 сентября стало известно, что в обсуждении приняла участие также Венгрия. Обе страны ранее не планировали допускать к проекту из-за их пророссийской позиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаДрони