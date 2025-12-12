Україна готова погодитися на "демілітаризовану зону" на Донбасі, - Le Monde

За інформацією джерел видання, Київ погоджується на створення так званої демілітаризованої зони по обидва боки лінії розмежування, що є одним із ключових пунктів переговорів зі США. Ця поступка також схвалена Європою.

Вона включена до переглянутого американського мирного плану, підготовленого президентом України Володимиром Зеленським, який був надісланий президенту США Дональду Трампу в середу ввечері.

У розробці цієї "пропозиції" також брали участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

На думку Києва, ця демілітаризована зона змусить українські та російські війська вивести свої сили з обох боків нинішньої лінії фронту на Донбасі. Цей стратегічний регіон, гірничодобувний басейн, якого Росія прагне з 2014 року, може потрапити під нагляд міжнародних сил, зокрема Сполучених Штатів, щоб запобігти будь-якій подальшій російській агресії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк уточнив, що ще потрібно визначити, яке озброєння виводити та які повноваження матимуть на місці міжнародні місії спостереження. В ідеалі Україна хотіла б бачити у їх складі США - для забезпечення контролю, розвідки та дотримання домовленостей.

"Це природний формат для припинення конфлікту, враховуючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і лінія розмежування буде встановлена ​​в будь-якому випадку", - зазначив він.