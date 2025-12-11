В мирному плані США передбачається, що війська з демілітаризованих територій буде відводити виключно Україна. Російському режиму США таку вимогу не ставлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Росія та США, нагадує видання, вимагають від України вивести війська з 25% Донецької області та залишків Луганської області, де тримають оборону Збройні сили. Ці території мають велике стратегічне та політичне значення для України.

"Донецька та Луганська області разом утворюють те, що місцеві жителі називають Донбасом... Цей район, заповнений металургійними заводами та вугільними шахтами, колись служив промисловим центром Радянського Союзу", - пише видання.

Кремль та його бажання

Кремль намагається отримати те, що не може завоювати військовим шляхом. Здача Донбасу означатиме, що російський режим зможе безкровно захопити "пояс фортець" - укріплені міста Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. У 2025 році Україна витратила мільярд доларів, щоб значно укріпити цю місцевість.

Проблема в тому, що РФ було б легше наступати далі вглиб України, якби її війська змогли захопити укріплення Донбасу, або отримати ці міста в рамках "мирного плану", який просувають США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, колишній рієлтор, який слабо розуміється на дипломатії, останніми тижнями разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером буквально вимагав від українських переговорників прийняти нав'язуваний Вашингтоном "обмін землями".

Це означає здачу Україною контрольованих територій Донбасу, які Росія намагається захопити й досі - втративши десятки тисяч солдатів тільки вбитими. Натомість Україні пропонують "справедливий мир" та дуже розпливчасті "гарантії безпеки".

"Демілітаризована зона"

Президент України Володимир Зеленський попри істеричні заяви Трампа про "поступки" та "відсутність карт" залишається непохитним щодо здачі Донбасу. Експерти та аналітики як в Україні, так і на Заході, згодні з ним.

"Здача Україною території без бою означатиме насильницьке проковтування отруйної пігулки. Більшість аналітиків в Україні очікують, що громадська реакція на територіальні поступки буде жорсткою", - зазначає видання.

При цьому США намагаються задовольнити як Київ, так і Кремль. Зокрема, план США включав пропозицію створення так званої "нейтральної, демілітаризованої буферної зони". Але створювати її планується після виведення українських військ з Донбасу.

Щобільше, зона буде "міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації", хоча там теоретично не буде російських військ - принаймні, в це вірять США. Для України такі варіанти є неприйнятними.

Київ розглядає будь-яку демілітаризовану зону виключно, як шлях до замороженого конфлікту та прелюдію до нової війни. А західні експерти кажуть, що будь-яким заявам та обіцянкам РФ не можна довіряти - хіба що Україна отримає реальні гарантії безпеки, в тому числі західні війська на своїй території.

Окрім недовіри, існує момент технічних елементів плану. Тут взагалі немає жодного розуміння ситуації.

"Пропозиція не передає, що означає демілітаризована зона, враховуючи сучасну динаміку поля бою, де домінують безпілотники, мінні поля та підтримка артилерії... Незрозуміло, чи це повне виведення військ з Донбасу, чи рівновіддалене виведення сил від середньої лінії. Питання полягає в тому, що означає демілітаризована в поточному контексті, і як будь-яка зі сторін контролюватиме присутність невеликих груп безпілотників, здатних літати на 20-25 км за лінією фронту?", - пояснив виданню проблему Майкл Кофман, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Ще одна проблема - здача залишків Донбасу не задовольнить російського диктатора Володимира Путіна. Мінські угоди Путін використав для того, щоб перетворити Крим та Донбас на військові бази, з яких почав війну.

"Путін не зупиниться... Він розглядає Україну як міст до Європи. Він думає про свою спадщину, він хоче відновити Російську імперію", - коротко пояснила виданню Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру від України.