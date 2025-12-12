Украина готова согласиться на "демилитаризованную зону" на Донбассе, - Le Monde

Украина готова согласиться на создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, что является важной территориальной уступкой для завершения войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
По информации источников издания, Киев соглашается на создание так называемой демилитаризованной зоны по обе стороны линии разграничения, что является одним из ключевых пунктов переговоров с США. Эта уступка также одобрена Европой.
Она включена в пересмотренный американский мирный план, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, который был направлен президенту США Дональду Трампу в среду вечером.
В разработке этого "предложения" также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
По мнению Киева, эта демилитаризованная зона заставит украинские и российские войска вывести свои силы по обе стороны нынешней линии фронта на Донбассе. Этот стратегический регион, горнодобывающий бассейн, к которому Россия стремится с 2014 года, может попасть под надзор международных сил, в частности Соединенных Штатов, чтобы предотвратить любую дальнейшую российскую агрессию.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что еще нужно определить, какое вооружение выводить и какие полномочия будут иметь на месте международные миссии наблюдения. В идеале Украина хотела бы видеть в их составе США - для обеспечения контроля, разведки и соблюдения договоренностей.
"Это естественный формат для прекращения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией, и линия разграничения будет установлена в любом случае", - отметил он.
Напомним по информации Politico, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.
В частности, согласно идее Европы, после создания демилитаризованной зоны туда хотят отправить миротворцев, которые будут следить за режимом соблюдения прекращения огня.
Но пока непонятно, сколько таких миротворцев нужно направить в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что Украина и Россия уже давно оттянули свою тяжелую технику от "нуля" на расстояние от 10 километров. Поэтому буферная зона фактически уже существует.
Он также отметил, что россияне хотят весь Донбасс, но Украина это не воспринимает. Поэтому американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне", а россияне называют это "демилитаризованной зоной".
Украинская позиция, как подчеркнул Зеленский, такова: "справедливо - когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено".
В то же время СМИ сообщают, что в мирном плане США предполагается, что войска с демилитаризованных территорий будет отводить исключительно Украина. России США такое требование США не ставят.