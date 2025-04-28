Україна готова поділитися досвідом у боротьбі з блекаутами з Іспанією та Португалією

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.

Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.

Наразі офіційно причина блекауту невідома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.

Водночас португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік.

Розслідування можливої кібератаки

Проблеми з електропостачанням призвели до тимчасового паралічу роботи важливих інфраструктур, таких як вокзали, аеропорти та магазини.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав кризову нараду з урядовцями та представниками національної мережі, а Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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