Украина готова поделиться опытом в борьбе с блэкаутами с Испанией и Португалией

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.

О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции. По последней информации, дальнейшие отключения были зафиксированы аж в Бельгии.

Масштабный блэкаут, по предварительным оценкам, был одним из крупнейших в новейшей истории Европы, когда более 10 ГВт спроса было отключено после полудня по местному времени.

Сейчас официально причина блэкаута неизвестна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент.

В то же время португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик.

Расследование возможной кибератаки

Проблемы с электроснабжением привели к временному параличу работы важных инфраструктур, таких как вокзалы, аэропорты и магазины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети, а Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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