Україна готова поділитися досвідом у боротьбі з блекаутами з Іспанією та Португалією

Україна має великий досвід у боротьбі з масовими відключеннями електроенергії. Тому вона готова допомогти своїми знаннями і досвідом Іспанії та Португалії, які постраждали від блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенко.

"Ми готові ділитися знаннями та досвідом, у тому числі набутим під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу.", - підкреслив міністр.

Галущенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню стабільної роботи енергетичних мереж її партнерів та союзників у Європі.

Оскільки великі відключення електроенергії охопили Іспанію та Португалію, міністр енергетики України на своїй сторінці в соцмережі Х запропонував підтримку країнам у боротьбі з цією кризою.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.

Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.

Наразі офіційно причина блекауту невідома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.

Водночас португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік.

Розслідування можливої кібератаки

Проблеми з електропостачанням призвели до тимчасового паралічу роботи важливих інфраструктур, таких як вокзали, аеропорти та магазини.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав кризову нараду з урядовцями та представниками національної мережі, а Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.

Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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