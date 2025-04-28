Украина готова поделиться опытом в борьбе с блэкаутами с Испанией и Португалией

Украина имеет большой опыт в борьбе с массовыми отключениями электроэнергии. Поэтому она готова помочь своими знаниями и опытом Испании и Португалии, которые пострадали от блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Мы готовы делиться знаниями и опытом, в том числе приобретенным во время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мы благодарны странам ЕС за поддержку и всегда готовы оказать помощь", - подчеркнул министр.

Галущенко заявил, что Украина готова способствовать восстановлению стабильной работы энергетических сетей ее партнеров и союзников в Европе.

Поскольку крупные отключения электроэнергии охватили Испанию и Португалию, министр энергетики Украины на своей странице в соцсети Х предложил поддержку странам в борьбе с этим кризисом.

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.

О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции. По последней информации, дальнейшие отключения были зафиксированы аж в Бельгии.

Масштабный блэкаут, по предварительным оценкам, был одним из крупнейших в новейшей истории Европы, когда более 10 ГВт спроса было отключено после полудня по местному времени.

Сейчас официально причина блэкаута неизвестна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент.

В то же время португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик.

Расследование возможной кибератаки

Проблемы с электроснабжением привели к временному параличу работы важных инфраструктур, таких как вокзалы, аэропорты и магазины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети, а Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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