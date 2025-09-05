UA

Україна – Франція у відборі ЧС-2026: де дивитися матч безкоштовно сьогодні

Фото: 5 вересня збірна України стартує в кваліфікації чемпіонату світу-2026 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 5 вересня збірна України з футболу стартує у відбірковому циклі першості світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зіграють з чинними віце-чемпіонами планети – Францією.

Коли та де можна переглянути матч безкоштовно – підкаже РБК-Україна.

Старт у Вроцлаві

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві. Він розпочнеться – о 21:45 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Пряма трансляція буде доступна за однією з наступних передплат:

  • "Оптимальна"
  • "Спорт"
  • "Максимальна"
  • MEGOPACK N+S

Також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Крім того, дивитися матч Україна – Франція онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Коли розпочнеться трансляція

Футбольний вечір стартує о 20:30 з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами студії стануть колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та ексворотар "Динамо" і національної команди Денис Бойко.

Сам матч Україна – Франція прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Як вийти на ЧС-2026

Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагатиметься із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Збірна, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше ми повідомили, що Україну та Францію розсудить фартовий для "синьо-жовтих" поліцейський з Нідерландів.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

