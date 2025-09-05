RU

Украина - Франция в отборе ЧМ-2026: где смотреть матч бесплатно сегодня

Фото: 5 сентября сборная Украины стартует в квалификации чемпионата мира-2026 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 5 сентября сборная Украины по футболу стартует в отборочном цикле первенства мира-2026. Подопечные Сергея Реброва сыграют с действующими вице-чемпионами планеты -- Францией.

Когда и где можно посмотреть матч бесплатно - подскажет РБК-Украина.

Старт во Вроцлаве

Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве. Он начнется - в 21:45 по киевскому времени.

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из следующих подписок:

  • "Оптимальная"
  • "Спорт"
  • "Максимальная"
  • MEGOPACK N+S

Также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Кроме того, смотреть матч Украина - Франция онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Когда начнется трансляция

Футбольный вечер стартует в 20:30 с ведущим Владимиром Кобельковым. Экспертами студии станут бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-вратарь "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.

Сам матч Украина - Франция прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

Как выйти на ЧМ-2026

Украина попала в группу D европейской квалификации, где будет соревноваться с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Сборная, которая займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее мы сообщили, что Украину и Францию рассудит фартовый для "сине-желтых" полицейский из Нидерландов.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

ФутболЧемпионат мира