Україна формує команду, яка розробить алгоритм контролю 30-денного перемир'я, - Сибіга

За словами Сибіги, одразу після повернення з Джидди, Саудівська Аравія, українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною.

"Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", - заявив він.

Голова відомства додав, що лінія фронту сьогодні становить більше 1,3 тисячі кілометрів. Зокрема Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Російська Федерація (РФ) 25 разів порушила режим тиші, у зв'язку з чим важливо бути готовим до можливих провокацій з боку країни-терориста.

"Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", - додав він.