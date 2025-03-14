Украина формирует команду, которая разработает алгоритм контроля 30-дневного перемирия, - Сибига

Украина начала формирование национальной команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время пресс-конференции.
По словам Сибиги, сразу после возвращения из Джидды, Саудовская Аравия, украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной.
"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - заявил он.
Глава ведомства добавил, что линия фронта сегодня составляет более 1,3 тысячи километров. В частности Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса, когда Российская Федерация (РФ) 25 раз нарушила режим тишины, в связи с чем важно быть готовым к возможным провокациям со стороны страны-террориста.
"Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе будущего видения относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", - добавил он.
11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинской делегаций, во время которой был достигнут ряд договоренностей. В частности Вашингтон предложил Киеву введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.
Также вчера, 13 марта, Москву посетил спецпредставитель США Стив Уиткофф, чтобы обсудить режим тишины с врагом. После переговоров диктатор Владимир Путин заявил, что "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".
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