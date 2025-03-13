Зеленський про 30-денне перемир'я: Росія продовжує мовчати, сподіваємось на тиск США

Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні він прослухав детальну доповідь української делегації щодо зустрічі із американськими представниками у Саудівській Аравії. Він відзначив, що Київ налаштований на швидкий рух до миру й готовий чесно виконувати свою роботу в цьому питанні. Також привітав відновлення поставок американської допомоги та обміну розвідувальними данними.

Зеленський додав, що під час переговорів у Саудівській Аравії, українська делегація проінформувала американську сторону про принципові позиції Києва. Штати ж, своєю чергою, готові організувати технічні аспекти контролю над дотриманням режиму тиші на фронті.

Також під час перемовин була обговорена потреба в гарантіях безпеки й подальші спільні кроки з європейськими партнерами.

"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", - відзначив Зеленський.