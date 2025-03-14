Україна формує команду, яка розробить алгоритм контролю 30-денного перемир'я, - Сибіга
Україна розпочала формування національної команди, яка працюватиме над алгоритмами дій для контролю можливого 30-денного перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час пресконференції.
За словами Сибіги, одразу після повернення з Джидди, Саудівська Аравія, українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною.
"Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", - заявив він.
Голова відомства додав, що лінія фронту сьогодні становить більше 1,3 тисячі кілометрів. Зокрема Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Російська Федерація (РФ) 25 разів порушила режим тиші, у зв'язку з чим важливо бути готовим до можливих провокацій з боку країни-терориста.
"Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", - додав він.
30-денне перемир'я в Україні
11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій, під час якої було досягнуто низку домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував Києву введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.
Також вчора, 13 березня, Москву відвідав спецпредставник США Стів Віткофф, щоб обговорити режим тиші з ворогом. Після перемовин диктатор Володимир Путін заявив, що "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".
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